Asya borsaları Çin hariç yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Asya borsaları Çin hariç yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Asya borsaları Çin hariç yükseldi

6 saat önce

Asya borsalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2020 boyunca faizlerde bir değişiklik yapmayacağı sinyalini vermesinin ardından yükseliş yaşanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsaları Çin hariç yükseldi, System.String[]

Asya borsalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2020 boyunca faizlerde bir değişiklik yapmayacağı sinyalini vermesinin ardından yükseliş yaşanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Fed, dün akşam politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit bıraktı. Fed yetkililerinin faiz beklentilerini yansıtan noktasal grafik ise 2020 sonuna kadar bankanın para politikasının mevcut durumunu koruyacağına işaret etti.

Öte yandan, bugün Japonya'da açıklanan çekirdek makine siparişleri ekimde aylık yüzde 6 azalarak yüzde 0,9'luk artış beklentilerini karşılamadı. Söz konusu verideki yıllık düşüş ise yüzde 6,1 düzeyinde gerçekleşti.

Piyasa beklentilerinin altında kalan veriye karşın Fed'in açıklamalarının "güvercin" olarak değerlendirilmesi ile Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,14 artarak günü 23.424,81 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,07 değer kazanarak 108,6 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, dün yaklaşık 3 haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün düşüşe geçerken, kapanışa yakın yüzde 0,30 azalışla 2.915,70 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,26 artışla 40.516,83 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,35 yükselişle 27.005,51 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,51 primle 2.137,35 puanda seyrediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:24 Kaynak: AA
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