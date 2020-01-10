Asya borsaları Çin hariç yükseldi - Son Dakika
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Asya borsaları Çin hariç yükseldi

6 saat önce

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsaları Çin hariç yükseldi, System.String[]

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

ABD ile İran arasındaki gerilimin, ABD'den gelen "ön koşulsuz müzakere" teklifi ve İran'da yetkililerin sakin tondaki açıklamalarıyla azalması, pay piyasalarında yükselişi beraberinde getirdi.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da kasım ayı hane halkı harcamaları yıllık yüzde 2 ile beklentilerden daha fazla geriledi. Negatif veriye rağmen, dolar/yen paritesinin yaklaşık 2 haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,47 artışla 23.850,57 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 109,6 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, gün içinde en düşük 3.081,40 puan ve en yüksek 3.105,22 puan seviyelerini görmesinin ardından, kapanışa yakın yüzde 0,13 azalarak 3.091,0 puana geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,71 artışla 41.746,19 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,18 yükselişle 28.613,12 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,91 primle 2.206,39 puanda seyrediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:12 Kaynak: AA
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