Asya borsaları Çin verilerinin ardından düştü

Çin'in sanayi üretimi ve perakende satışlarına ilişkin verilerin beklenenden düşük çıkması üzerine, Asya'da hisse senedi borsaları genel olarak yeni haftaya düşüşlerle başladı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) verilerine göre, Çin'de perakende satışlar Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 2.8 geriledi. Dünyanın ikinci büyük ekonomisinde sanayi üretimindeki artışın ise, Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 4.4 bümesi ise beklentileri karşılamadı. Çin'de sanayi üretimi Nisan'da yüzde 3.9 büyümüştü.

Bu gelişmelerin etkisiyle yeni haftaya, Güney Kore 'de Kospi Endeksi yüzde 0.54 ve Avstralya'da S&P/ASX Endeksi yüzde 0.46 düşüşle başladı.

Hong Kong 'un temel endeksi Hang Seng de yüzde 0.94 düşerken, Japonya 'nın Nikkei 225 Endeksi'nin kayıpları da yüzde 0.78'i buldu.

Çin anakarasında Shanghai Composite Endeksi de yeni haftaya yüzde 0.12 düşüşle başlarken, Shenzhen Composite Endeksi ise ilk işlemlerde yüzde 0.66 yükseldi.