Asya borsaları düşüşünü sürdürüyor - Son Dakika
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Asya borsaları düşüşünü sürdürüyor

6 saat önce

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

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Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler piyasalarda oynaklığı tüm zamanların en yüksek seviyesine taşırken, alınan birçok tedbire karşın Asya borsalarında sert düşüşlerin devam ettiği görüldü.

Dünyada toplam vaka sayısının 169 bini aşması sonrası İtalya'nın ardından Fransa ve İspanya'da ülke genelinde karantina uygulamasına geçilirken, ABD Başkan Donald Trump, salgın nedeniyle ulusal acil durum ilan etti.

Bu gelişmelerle ABD Merkez Bankası (Fed), ikinci kez sürpriz faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 1,00-1,25 aralığından yüzde 0-0,25 aralığına çekti. Banka aynı zamanda 500 milyar dolarlık kısmı hazine, 200 milyar dolarlık kısmı ipoteğe dayalı tahviller olmak üzere toplam 700 milyar dolarlık parasal genişleme yapacağını duyurdu.

Öte yandan Japonya Merkez Bankası (BoJ) da 18-19 Mart toplantısı öncesi takvim dışı toplanarak parasal genişlemeyi artırıcı adımlar attı. Banka bu kapsamda, Borsa Yatırım fonları (ETF) alım miktarını yıllık 6 trilyon yenden yıllık 12 trilyon yene, Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımlarını da yıllık 90 milyar yenden yıllık 180 milyar yene çıkardı.

Şirket finansmanını kolaylaştırmaya yönelik önlemler kapsamında da kurumsal borçlara karşı teminat olarak kredi sağlamak üzere eylül sonuna kadar, sıfır faiz oranıyla 1 yıla kadar vadeli yeni bir operasyon başlatılacak.

Gevşeme yönünde alınan tedbirlere karşın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,46 azalarak günü 17.002,04 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi yüzde 0,55 düşüşle 106,4 seviyelerine geriledi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 3,40 gerileyerek 2.789,25 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 5,42 düşüşle 32.255,62 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 4,67 gerilemeyle 22.909,42 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,19 kayıpla 1.719,86 puan oldu.

Merkez Bankası, İspanya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:50 Kaynak: AA
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