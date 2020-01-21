Asya borsaları geriledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Asya borsaları geriledi - Son Dakika Ekonomi

Asya borsaları geriledi

10 dakika önce

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsaları geriledi, System.String[]

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) dün başlayan ve bugün devam eden para politikası toplantısından, faizlerde ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasında değişikliğe gitmeme kararı çıktı.

Karar metninde, bankanın, fiyat istikrarı hedefine ulaşma yönündeki ivmenin kaybedilmesine dair ihtimalde bir artış görürse, gevşeme yönünde ilave tedbirler almaktan çekinmeyeceği vurgulanırken, ekonomik görünüme dair projeksiyonlarda da değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda BoJ, 2020 mali yılı için enflasyon beklentisini yüzde 1,1'den yüzde 1,0'e düşürürken, büyüme tahminini yüzde 0,7'den yüzde 0,9'a revize etti.

BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, karar sonrası yaptığı açıklamada, fiyat trendinde bir değişiklik görmediklerini, enflasyonun kademeli olarak yüzde 2'lik hedefe doğru ilerlediğini belirterek, "Dolayısıyla para politikası çerçevesini şu anda düzenlemek için erken." değerlendirmesini yaptı.

Gelişmelerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,91 azalarak günü 23.864,56 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,18 değer kaybederek 109,96 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,41 azalışla 3.052,14 puan olurken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,24 düşüşle 41.430,02 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,66 kayıpla 2.239,69 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,01 gerilemeyle 2.239,69 puanda seyrediyor.

Merkez Bankası, Japonya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ümraniye'de kuran kursundaki cinsel istismar davasında karar
Aziz Yıldırım'ın 'tehdit' davası karar için ertelendi Bölge İdare Mahkemesi'nden emsal karar: Ceza olsun diye geçici görevlendirme yapılamaz 198 yıl hapis cezası alan 'Ponzi Arzu'nun avukatı karara itiraz etti: Medya suçlu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 11:02:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Asya borsaları geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]