Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında koronavirüsün bölge ekonomisine etkilerine ilişkin beklentilerin pay piyasalarında fiyatlanması ile satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 73 bini geçerken, son rakamlara göre salgın dolayısıyla 1869 kişi hayatını kaybetti.

Konuya ilişkin gelişmeler izlenmeye devam ederken, turizmden perakendeye, gıdadan ulaşıma kadar birçok sektörü olumsuz etkileyen salgının, ekonomiye yansıması hakkında bu haftadan itibaren açıklanacak verilerin ipucu vermesi bekleniyor.

Dün Japonya'da açıklanan ve resesyon beklentilerini gündeme getiren büyüme verisinin ardından, Çin'de de gayrisafi yurt içi hasılanın ocak-mart döneminde çeyreklik bazda yüzde 2,5 gerileyeceği beklentileri dillendiriliyor. Büyümeye dair beklentilerin fiyatlandığı dönemde cuma günü dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksleri'nin (PMI) ise piyasa fiyatlamalarına ve öngörülere yön vereceği tahmin ediliyor.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,05 azalarak 2.982,13 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,40 düşüşle günü 23.193,80 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kaybederek 109,8 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,85 azalışla 40.705,35 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,35 kayıpla 27.581,19 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,48 düşüşle 2.208,88 puanda seyrediyor.