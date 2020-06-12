Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında satıcılı bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası'nın ekonomiye yönelik beklentilerindeki zayıflık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka sayılarındaki artış ile ikinci dalgaya ilişkin artan endişeler nedeniyle pay piyasaları negatif seyretti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 gerileyerek 22.306 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 kazançla 107,2 seviyesinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi 0,6 düşüşle 33.350 puan seviyesinde bulunurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 kayıpla 24.301 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 azalışla 2.132 puandan ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,04 değer kaybıyla 2.920 puandan günü tamamladı.