Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD-Çin geriliminin yeniden gündemin üst sıralarına yerleşmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri küresel çapta pay piyasalarında satış baskısı yarattı.

Beyaz Saray'ın Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Ulusal Güvenlik Kanunu'nu yürürlüğe sokması nedeniyle bu ülkeye yaptırım uygulanabileceği sinyalini vermesinin ardından tırmanan ABD-Çin gerilimi ise jeopolitik tarafta risk algısını şekillendiren en önemli gelişme olarak takip ediliyor.



Dün de ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Huawei'nin de dahil olduğu bazı Çinli şirketlerden mal ve hizmet alınmasını engellemek için yeni düzenlemeler getireceği, Çin'deki kamu bankaların da ABD'nin yaptırım uygulama ihtimaline karşı hazırlık yaptığı haberleri basına yansıdı.

Bu gelişmelerle hafta başından itibaren hızlı yükselen Çin'de Şanghay bileşik endeksi bugün düşüşe geçti ve günü yüzde 2 değer kaybıyla 3.383 puandan kapattı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 azalarak günü 22.291 puandan tamamladı. Yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle dolar/yen paritesi ise 106,8'le iki haftanın en düşük seviyesine geriledi.



Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 azalışla 36.530 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,4 düşüşle 25.594 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 kayıpla 2.150 puanda seyrediyor.