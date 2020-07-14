Asya borsaları geriledi - Son Dakika

Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında ABD-Çin geriliminin tırmanması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ile satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında ABD-Çin geriliminin tırmanması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ile satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

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Dünya genelinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler yatırımcıların odak noktasında bulunmaya devam ediyor. ABD'de salgının hızla yayıldığı Kaliforniya eyaletinde yeni tedbirlerin devreye alınması, ikinci dalga endişelerini artırırken, bu durumun ekonomik toparlanmanın seyrini nasıl etkileyeceğine dair tartışmalar gündemi meşgul ediyor.

Öte yandan ABD-Çin geriliminin giderek tırmanması da risk algısını artıran bir diğer gelişme olarak öne çıkıyor.

Çin, dün ABD'li 4 yetkiliye ülkeye giriş yasağı getirildiğini açıklarken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Çin'in kendi suları dışındaki iddialarının neredeyse tamamını gayrimeşru gördüklerini belirtti. Çinli Pompeo'nun bu açıklaması karşısında, ABD'yi Çin ile Güneydoğu Asya ülkeleri arasında anlaşmazlık çıkarmaya çalışmakla suçladı.

Bugün Çin'de açıklanan dış ticaret dengesi 46,4 milyar dolarla beklentilerin altında kalırken, tüm bu gelişmeler sonrası Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 azalarak günü 3.415 puandan tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 değer kaybederek 22.587 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi 107,3 seviyelerinde yatay hareket etti.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2 azalışla 35.978 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 kayıpla 25.356 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 düşüşle 2.184 puanda seyrediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Kaliforniya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:03 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları geriledi - Son Dakika Ekonomi
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