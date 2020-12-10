Asya borsaları geriledi

Hindistan 'da Sensex endeksi yüzde 0,6 azalışla 45.829 puanda, Hong Kong 'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düşüşle 26.368 puanda ve Güney Kore 'de Kospi endeksi yüzde 0,3 kayıpla 2.746 puanda seyrediyor.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,02 düşüşle 3.370 puan oldu.

Özellikle teknoloji şirketleri öncülüğünde düşüş yaşanan borsalarda, aşı çalışmalarına ilişkin pozitif haberler devam etse de henüz yaygınlaşma hızının yavaş kalması risk iştahını azalttı.

PSG, Neymar ve Mbappe ile sözleşme görüşmelerine başladı

Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar