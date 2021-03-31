Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Bugün Japonya'da açıklanan sanayi üretimi şubatta yüzde 2,1 daralarak beklentilerin altında kalırken, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi 51,9'a yükselerek tahminleri aştı. ABD ile Çin arasında gerilimin artabileceği endişeleri ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin devam etmesi ise pay piyasalarını baskılamaya devam etti.

Bu gelişmelerle kapanışta, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 azalarak 3.442 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 gerileyerek 3.061 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 değer kaybederek 29.179 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 yükselişle 110,7 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 düşüşle 49.590 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 kayıpla 28.403 puanda seyrediyor.