Asya borsaları, Güney Kore hariç geriledi

Asya borsalarında, Güney Kore hariç satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, Güney Kore hariç satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla sarsılan ekonomilerdeki toparlanma işaretleri ve emtia fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist endişeleri gündemde tuttuğunu belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına daha erken başlayabileceği beklentilerinin pay ve tahvil piyasalarında risk iştahını azalttığını söyledi. Bugün Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,51 azalarak 3.510 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,23 yükselişle 3.173 puandan günü tamamladı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,28 değer kaybıyla 28.044 puana gerilerken, dolar/yen paritesi yüzde 0,18 artışla 109,08 seviyelerinde dengelendi. Hong Kong'da resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,13 azalışla 50.127 puan seviyesinde bulunuyor.

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