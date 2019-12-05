Son Dakika Haberleri: Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi
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Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi

6 saat önce

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi, System.String[]

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı.

ABD'de, Çin ile bu ay içinde bir ticaret anlaşması yapılabileceği yönündeki basında yer alan haberler Asya tarafında pay piyasalarına pozitif yansıdı.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan konuya ilişkin değerlendirmeler gelmeye devam ederken, bugün yapılan açıklamada ABD ve Çin'in ilk aşama anlaşmasına varması durumunda tarifelerin indirilmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, her iki ülkenin ticaret müzakereleri konusunda iletişimde kalmaya devam ettiği belirtildi.

Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,75 artarak 2.899,72 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 3 günlük düşüşün ardından bugün yükselişe geçerken, günü de yüzde 0,71 değer kazancıyla 23.300,09 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 108,9 seviyelerinde yatay bir seyir izledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,06 artışla 40.875,02 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,52 yükselişle 26.197,90 puanda seyrederken, Asya borsalarından negatif ayrışan Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,36 düşüşle 2.060,74 puanda bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:20 Kaynak: AA
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