Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün faizlerde değişiklik yapmamasına karşın 2021 büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmesi ve teşvik paketlerine ilişkin iyimserlik, Asya borsalarında pozitif seyri beraberinde getirdi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,1 artarak 3.405 puan oldu. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 26.807 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kaybederek 103,2 seviyelerine geriledi. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 46.844 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 primle 26.548 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 düşüşle 2.770 puandan günü tamamladı.

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