Asya borsaları Hindistan hariç geriledi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ekimde yıllık bazda ihracat yüzde 9,2 ve ithalat yüzde 14,8 düşüş kaydetti. Beklentilerden daha fazla gerileyen ihracat verisinin ardından, Japonya'nın dış ticaret fazlası 17,3 milyar yen oldu. Ülkenin ekim ayında 301 milyar yenlik dış ticaret fazlası vermesi bekleniyordu.

Beklentileri karşılamayan dış ticaret verilerinin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,62 gerileyerek günü 23.148,57 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 108,5 seviyelerindeki yatay hareketini sürdürdü.

Çin Merkez Bankası yeni referans temel faiz oranı olan Loan Prime Rate'ı (LPR) kasım ayında 5 baz puan indirerek yüzde 4,20'den yüzde 4,15'e çekti. Banka, 5 yıllık



LPR'yi de yüzde 4,85'den yüzde 4,80'e düşürdü.



Böylece ağustos, eylül ve ekim aylarındaki faiz indirimlerinin ardından Çin Merkez Bankası kasımda da gevşemeye devam etti.

Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,73 azalarak 2.912,52 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,76 artarak 40.777,16 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,78 azalışla 26.883,16 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 kayıpla 2.125,32 puanda seyrediyor.

Analistler, Asya tarafında Çin ile ABD arasındaki ticaret müzakerelerinin hala piyasalara yön veren temel faktör olduğunu belirterek, bununla birlikte küresel ekonomik yavaşlamanın konuşulduğu bir ortamda Japonya dış ticaret verilerinin yatırımcıların risk iştahını azalttığını söyledi.

Bu akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 25 baz puanlık indirime gittiği ekim ayı toplantısına ilişkin tutanakların yayımlanacağını anımsatan analistler, gelecek dönem para politikasına dair verilecek ipuçlarının piyasaların yönünde belirleyici olacağını vurguladı.