Asya borsaları Hindistan hariç geriledi - Son Dakika

Asya borsaları Hindistan hariç geriledi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

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ABD yönetimi dün, Çin yönetiminin Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki insan hakları ihlallerine "materyal sağladığını" iddia ettiği Çinli teknoloji firması Huawei'nin bazı çalışanlarına vize kısıtlaması getirdi.

Kararın ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu hafta alınan önlemlere ilave olarak üst düzey Çinli yetkililere daha fazla yaptırım uygulamayı göz ardı etmediği bildirildi.

Jeopolitik tarafta risk algısını artıran gelişmelerin devam etmesine karşın, makroekonomik veriler pay piyasalarını desteklemeye devam ediyor. Bugün Çin'de açıklanan verilere göre, 2. çeyrekte büyüme yıllık yüzde 3,2 ve çeyreklik bazda yüzde 11,5 ile beklentilerin üzerinde geldi.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,3 azalarak 3.283 puan oldu.


Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 düşüşle günü 22.762 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 106,8-107,0 bandında yatay hareket ediyor.


Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 36.304 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 düşüşle 25.196 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 kayıpla 2.187 puanda seyrediyor.


Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yeniden devreye alınması ve ABD-Çin geriliminin risk iştahını azalttığını, hastalığın tedavisine ilişkin olumlu haber akışı ve pozitif verilerin ise aşağı yönlü fiyatlamaları dengeleyen unsurlar olarak öne çıktığını belirtiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 09:23 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları Hindistan hariç geriledi - Son Dakika Ekonomi
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