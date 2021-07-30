Üye Girişi
Asya borsaları Hindistan hariç geriledi - Son Dakika

Asya borsaları Hindistan hariç geriledi

30.07.2021 09:08
Asya borsaları Hindistan hariç geriledi, System.String[]

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ile Çinli regülatörlerin eğitim ve teknolojinin ardından daha fazla sektörde piyasa düzenlemesi yapacağına dair endişeler, Asya borsalarında satış baskısı yaratmaya devam etti.

Olimpiyat Oyunları'nın düzenlendiği Japonya'da günlük Kovid-19 vakalarının 10 binin üzerine çıkmasının ardından, hükümetin Tokyo ve Okinawa eyaletlerinde olağanüstü hali ağustos sonuna kadar uzatacağı bildirildi.

Makroekonomi tarafında ise bugün açıklanan verilere göre, haziran ayında Japonya'da işsizlik oranı yüzde 3'ten yüzde 2,9'a gerilerken, sanayi üretimi yüzde 6,2 artarak beklentileri aştı. Ülkede perakende satışlar ise haziranda yüzde 0,1 yükselerek yüzde 0,2'lik piyasa tahminlerinin altında kaldı.

Gelişmelerin ardından kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 azalışla 3.378 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 düşüşle 3.206 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7 azalışla 27.310 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 kayıpla 25.684 puanda, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 7.390 puanda seyrediyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise Tech Mahindra şirketinin beklentilerin üzerinde gelen bilanço sonuçlarının bilgi teknolojileri hisselerine alım getirmesi ile pozitif ayrışırken, kapanışa yakın yüzde 0,1 yükselişle 52.730 puanda bulunuyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, India, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları Hindistan hariç geriledi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bahçeli'den 09:23 Bahçeli'den "Cumhur İttifakı ne zamana kadar devam edecek?" sorusuna yanıt Soma'daki yangın kontrol altına alındı! 20 noktada ekiplerin mücadelesi devam ediyor 09:14 Soma'daki yangın kontrol altına alındı! 20 noktada ekiplerin mücadelesi devam ediyor Türkiye'yi küle çeviren orman yangınları neden çıktı? Uzmanlar iki ihtimal üzerinde duruyor: İklim krizi ve sabotaj 08:05 Türkiye'yi küle çeviren orman yangınları neden çıktı? Uzmanlar iki ihtimal üzerinde duruyor: İklim krizi ve sabotaj
Son Dakika! YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yerine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı 07:11 Son Dakika! YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yerine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya sabotaj iddiasını sordu: Sabotaj bulgusu yok, aşırı sıcaklıklar üzerinde duruluyor 22:43 CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya sabotaj iddiasını sordu: Sabotaj bulgusu yok, aşırı sıcaklıklar üzerinde duruluyor İtfaiyeye su taşırken can veren 25 yaşındaki Şahin'in son paylaşımı hüzne boğdu 22:06 İtfaiyeye su taşırken can veren 25 yaşındaki Şahin'in son paylaşımı hüzne boğdu
Sık sık gerginlik yaşadığımız Yunanistan'dan Türkiye'ye yardım teklifi: Yangına müdahale için hazırız 21:23 Sık sık gerginlik yaşadığımız Yunanistan'dan Türkiye'ye yardım teklifi: Yangına müdahale için hazırız Trabzonspor, Dorukhan'ın ardından Emre Mor'u da kadrosuna katıyor 20:06 Trabzonspor, Dorukhan'ın ardından Emre Mor'u da kadrosuna katıyor

Son Dakika Haberleri
09:34 Devlet Bahçeli'den "Cumhur İttifakı ne zamana kadar devam edecek?" sorusuna cevap
09:33 Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?
18:10 Manavgat'taki adeta can pazarı yaşandı! Alevler içinde kalan mahalleden zor kurtuldular
18:00 TFF'nin başlattığı ilginç orman projesi! Her sarı kart için 1, kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilecek
17:51 İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam! En kısa mesafe 311 lira oldu
17:50 Alişan'a bir acı daha! Kardeşinden sonra kuzenini de kaybetti
17:32 Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi
17:25 Türk takımlarının karnesi kötü! Avrupa'da 97 maçta 56 mağlubiyet
17:23 Bodrum ve Milas'ta alevler büyüdü! Büyük otellerde bulunan turistler teknelerle tahliye edildi
16:52 Beşiktaş'la yollarını ayırıp Trabzonspor'a geçen Dorukhan'ın, forma numarası ve kazanacağı ücret netleşti
Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti? Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?         
09:34
19 yaşındaki Alperen Şengün resmen NBA'de! Ceketine işlettiği Türk bayrağı göğsümüzü kabarttı 19 yaşındaki Alperen Şengün resmen NBA'de! Ceketine işlettiği Türk bayrağı göğsümüzü kabarttı         
09:21
Bodrum'da yanan ormanın dumanına aldırış etmeden pozlar veren Süreyya Yalçın, tepki çeken paylaşımı sildi Bodrum'da yanan ormanın dumanına aldırış etmeden pozlar veren Süreyya Yalçın, tepki çeken paylaşımı sildi         
08:41
Haluk Levent, tedavi parası Manavgat'taki yangında küle dönen Cemile Öner'e yardım etmek için harekete geçiyor Haluk Levent, tedavi parası Manavgat'taki yangında küle dönen Cemile Öner'e yardım etmek için harekete geçiyor         
07:33
Kan donduran anlar! Balkona çıkıp intihar etti, son sözü Kan donduran anlar! Balkona çıkıp intihar etti, son sözü "Geliyorum beyler" oldu         
03:35
Orman yangını çıkarmaya çalışan yabancı uyruklu 2 PKK'lı terörist yakalandı Orman yangını çıkarmaya çalışan yabancı uyruklu 2 PKK'lı terörist yakalandı         
22:07
Manavgat'taki yangını çıkardığı iddia edilen kişilere linç girişimi Manavgat'taki yangını çıkardığı iddia edilen kişilere linç girişimi         
21:41
Marmaris'te yangını kaydeden vatandaştan dikkat çeken sözler: Biri ormanı ateşe verdi bak Marmaris'te yangını kaydeden vatandaştan dikkat çeken sözler: Biri ormanı ateşe verdi bak         
20:29
Ronaldo'nun eski sevgilisi Irina Shayk'ın peş peşe üstsüz paylaşımları ortalığı salladı Ronaldo'nun eski sevgilisi Irina Shayk'ın peş peşe üstsüz paylaşımları ortalığı salladı         
19:36
Adana Demirspor durmuyor! Dünyaca ünlü futbolcu David Luiz ile her konuda anlaşmaya varıldı Adana Demirspor durmuyor! Dünyaca ünlü futbolcu David Luiz ile her konuda anlaşmaya varıldı         
19:01
Sarıklı görüntüleri tartışma yaratan Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı Sarıklı görüntüleri tartışma yaratan Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı         
18:41
Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor         
18:38
İBB'nin UKOME toplantısında gergin anlar! Fena sinirlenen İmamoğlu kendini tutamadı İBB'nin UKOME toplantısında gergin anlar! Fena sinirlenen İmamoğlu kendini tutamadı         
18:28
Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi         
17:33
Genç kızdan korkunç iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti Genç kızdan korkunç iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti         
16:59
Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız         
16:49
Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2021 09:38:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Asya borsaları Hindistan hariç geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement