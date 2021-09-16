Asya borsaları Hindistan hariç geriledi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye yansımalarına ilişkin endişeler ile para politikalarına yönelik belirsizlikler gündemin odağındaki yerini koruyor.

Çin'in, Macau bölgesinde bulunan şirketlere yönelik kontrolleri sıkılaştıracağı haberlerinin yanı sıra emlak ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Çinli Evergrande Group'un borç yapılandırması için tahvil alım-satımının bir süreliğine dondurulması Asya tarafında risk iştahını azaltan unsurlar olarak öne çıkıyor.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 azalışla 3.607 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 düşüşle 3.130 puan oldu.

Japonya'da dış ticaret dengesinin ağustosta 635 milyar yen ile beklentilerin üzerinde açık vermesinin ardından Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,6 kayıpla 30.323 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi 109,3 ile dünkü kapanış seviyesinin hemen altında bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artarak 58.963 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,7 gerileyerek 24.599 puanda seyrediyor.