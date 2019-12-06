Son Dakika Haberleri: Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi
Son Dakika Ekonomi Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi

6 saat önce

Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi, System.String[]

Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.

Ticaret müzakerelerine ilişkin iyimser beklentilerin hakim olduğu Asya tarafında, pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyrin izlendiği, Hindistan'da ise dün merkez bankasının faizlerde değişiklik yapmamasının ardından düşüş yaşandığı görüldü.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yükselişini dördüncü güne taşımasının ardından kapanışa yakın yüzde 0,37 artarak 2.912,05 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,23 artarak günü 23.354,40 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,09 değer kaybederek 108,7 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,36 düşüşle 40.631,73 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,98 primle 26.474,94 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,02 kazançla 2.081,85 puanda seyrediyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Önce milli piyangoyu vurdu ardından define buldu
Zam dedikodusunu duyan vatandaşlar, nüfus müdürlüklerine akın ediyor Ürettiği pamuk için fabrika kurdu şimdi bölgenin pamuğunu işliyor İŞKUR'un hibe desteğiyle hayaline bir adım daha yaklaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 17:11:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]