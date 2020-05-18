Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.

ABD'de geçen hafta negatif faiz tartışmalarına "üzerinde düşündüğümüz bir araç değil" diyerek nokta koyan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, hafta sonu yaptığı konuşmada, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini, buna karşın negatif sonuçlarla savaşacak birçok araca sahip olduklarını söyledi.

Öte yandan bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi ilk çeyrekte yıllık yüzde 3,4 daraldı. Beklentilerden daha az daralmaya işaret eden veriler sonrasında Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artışla günü 20.134 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 107,2 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,5 yükselerek 2.882 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 3 düşüşle 30.172 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 artışla 23.902 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 primle 1.937 puanda seyrediyor.