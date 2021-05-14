Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,08 azalışla 48,660 puan, Hong Kong 'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,10 yükselişle 28.021 seviyelerinde bulunuyor.

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