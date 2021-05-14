Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi

Asya borsalarında Hindistan hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Analistler, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanların maske takma zorunluluğunun kaldırılmasının ardından piyasalardaki alıcılı seyrin yeni günle birlikte Asya borsalarına taşındığını bildirdi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,77 artarak 3.490 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 yükselişle 3.153 puandan günü tamamladı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,32 değer kazancıyla 28.084 puana çıkarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,05 azalışla 109,40 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,08 azalışla 48,660 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,10 yükselişle 28.021 seviyelerinde bulunuyor.
Kaynak: AA
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