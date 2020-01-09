Asya borsaları hızlı yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Asya borsaları hızlı yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Asya borsaları hızlı yükseldi

6 saat önce

Asya borsaları, artan risk iştahı ile pozitif seyretti.

Asya borsaları hızlı yükseldi, System.String[]

Asya borsaları, artan risk iştahı ile pozitif seyretti.

ABD ve İran arasındaki tansiyonun azalmasının etkisiyle Asya pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,91 yükselerek 3.094,882 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 2,31'lik artışla 23.739,87 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,26 değer kazanarak 109,3 seviyelerine ulaştı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,47 yükselişle 41.417,18 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,68 primle 28.558,76 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,63 artışla 2.186,45 puanda seyrediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, İran, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ruhani: ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır
Papa, ABD ve İran'a sağduyu çağrısı yaptı THY ve Pegasus İran ve Irak uçuşlarına yeniden başlıyor Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'a Lübnan'dan çıkış yasağı getirildi

Son Dakika Haberleri
18:06 Türkşeker Genel Müdürü Alkan'dan "pancar üretim teşvik primi" açıklaması Açıklaması - Son Dakika Ekonomi
17:57 EMTİA PİYASALARI-Yatırımcı odağının hisselere dönmesiyle altın fiyatları karışık - Son Dakika Ekonomi
17:56 KÜRESEL PİYASALAR-Yatırımcı güvenindeki artışla Wall Street güne artıda başladı - Son Dakika Ekonomi
17:56 Alman VW Grubu'nun satışları 2019'da 10,8 milyona ulaştı - Son Dakika Ekonomi
17:52 Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde hisse devrine vize - Son Dakika Ekonomi
17:52 Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'a Lübnan'dan çıkış yasağı getirildi - Son Dakika Ekonomi
17:44 THY ve Pegasus İran ve Irak uçuşlarına yeniden başlıyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 18:09:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Asya borsaları hızlı yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]