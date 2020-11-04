Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.

Küresel pay piyasalarında ABD'deki başkanlık seçiminin sonuçları takip edilirken, belirsizliğin ortadan kalkacağına ilişkin fiyatlamalar pozitif bir seyir izlenmesini beraberinde getirdi.

Öte yandan, bugün Çin'de açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekimde önceki aya göre 2 puan artarak 56,8'e yükseldi. Veri sonrası kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,2 artarak 3.277 puan oldu.

Dün tatil dolayısıyla işlem yapılmayan Japonya'da Nikkei 225 endeksi, bugün yüzde 1,7'lik hızlı artışla günü 23.695 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kazanarak 104,9 seviyelerine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 kazançla 40.309 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 primle 2.357 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 düşüşle 24.863 puanda bulunuyor.