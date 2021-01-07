Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.

ABD'nin Georgia eyaletinde seçimin sonuçlanması ile mali teşviklerin kısa süre içerisinde artırılacağına ilişkin beklentiler yükselirken, bu durum pay piyasalarını destekledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 artarak 27.490 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kazanarak 103,4 seviyelerine yükseldi.

ABD'nin Çinli teknoloji şirketlerine yatırım yasağı getirebileceği ve New York Borsası'nın Çinli 3 telekom şirketini borsadan çıkarma işlemine devam edeceği haberleri ile Çin'de Şanghay bileşik endeksi oldukça dalgalı bir günü geride bıraksa da kapanışta yüzde 0,7 artarak 3.576 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 yükselişle 48.345 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 düşüşle 27.640 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,1 primle günü 3.032 puandan tamamladı.