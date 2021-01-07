Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi - Son Dakika

Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi

07.01.2021 10:53
Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi, System.String[]

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.

ABD'nin Georgia eyaletinde seçimin sonuçlanması ile mali teşviklerin kısa süre içerisinde artırılacağına ilişkin beklentiler yükselirken, bu durum pay piyasalarını destekledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 artarak 27.490 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kazanarak 103,4 seviyelerine yükseldi.

ABD'nin Çinli teknoloji şirketlerine yatırım yasağı getirebileceği ve New York Borsası'nın Çinli 3 telekom şirketini borsadan çıkarma işlemine devam edeceği haberleri ile Çin'de Şanghay bileşik endeksi oldukça dalgalı bir günü geride bıraksa da kapanışta yüzde 0,7 artarak 3.576 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 yükselişle 48.345 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 düşüşle 27.640 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,1 primle günü 3.032 puandan tamamladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Hong Kong, Hang Seng, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak iddia: Seçim yaklaştıkça Cumhur İttifakı dağılacaktır Arazide ölü bulunan müzisyen Deniz Ayaz'ın katil zanlısı müzisyen arkadaşı çıktı ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince, CNN International muhabirini apar topar yayından aldı Galatasaray'ın İrfan Can rüyası! Yapılan teklifler ortaya çıktı Önce apar topar evlerinden oldular, ardından eşyaları çalındı! Boş binalardaki hırsızlar mahalleliyi canından bezdirdi Yeni şarkısının heyecanını yaşayan Hadise, makyajsız halini paylaştı Son Dakika: ABD'de Kongre binası baskını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
FETÖ'cü Enes Kanter, Türkiye'nin ABD için yaptığı demokrasi çağrısından rahatsız oldu FETÖ'cü Enes Kanter, Türkiye'nin ABD için yaptığı demokrasi çağrısından rahatsız oldu         
10:55
ABD karıştı dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi ABD karıştı dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi         
10:43
ABD'deki darbe girişimiyle ilgili Bush'tan dikkat çeken sözler: Böyle şeyler muz cumhuriyetinde olur ABD'deki darbe girişimiyle ilgili Bush'tan dikkat çeken sözler: Böyle şeyler muz cumhuriyetinde olur         
10:37
Memurun istediği rüşvet pes dedirtti: 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum Memurun istediği rüşvet pes dedirtti: 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum         
10:09
Son yılların en sıcak kışının yaşandığı Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonu başladı Son yılların en sıcak kışının yaşandığı Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonu başladı         
09:55
'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste Çorlu'da ayakkabı üretecek 'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste Çorlu'da ayakkabı üretecek         
09:48
Komşuların Komşuların "ceviz kırma" kavgası kanlı bitti! Katili, komşuların lincinden polis kurtardı         
09:14
Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı         
08:20
Rehin aldığı karısını katleden cani, kendi canına da kıymak istedi Rehin aldığı karısını katleden cani, kendi canına da kıymak istedi         
07:01
Tarihe tanıklık edeceksiniz! Fotoğraflarla saniye saniye ABD Kongresi baskını görüntüleri Tarihe tanıklık edeceksiniz! Fotoğraflarla saniye saniye ABD Kongresi baskını görüntüleri         
00:43
Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi         
22:32
Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu         
21:44
Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı         
20:36
Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı         
20:09
Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti         
19:11
Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu         
19:02
At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti         
18:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 11:21:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei