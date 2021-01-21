Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi - Son Dakika

Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi

21.01.2021 10:27
Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi, System.String[]

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), bugün açıkladığı kararları doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini yakından takip edeceği ve gerekirse ek genişleyici önlemler almaktan çekinmeyeceği mesajını korudu.

Ekonomik aktivite ve fiyat görünümüne ilişkin tahminlerinde de revizeye giden banka, Japonya ekonomisinin, Kovid-19 etkisinin kademeli azalmasıyla gelişme eğilimi göstermesinin muhtemel olduğunu, ancak salgına ilişkin tedbirlerin devam etmesi nedeniyle toparlanma hızının ılımlı kalmasının beklendiğini bildirdi.

Kovid-19 vaka sayılarındaki artıştan kaynaklanan aşağı yönlü baskının özellikle yüz yüze hizmet tüketimini etkileyen sektörlerde şimdilik güçlü kalmasının beklendiğini vurgulayan banka, 2021 mali yılına ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3,6'dan yüzde 3,9'a, enflasyon tahminini yüzde 0,4'ten yüzde 0,5'e revize etti.

Kararların ardından değerlendirmelerde bulunan BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, deflasyonist risklerin arttığına dair bir sinyal görmediklerini, enflasyonun şimdilik negatif kalmasının beklendiğini belirterek, "2021'de ABD seçimleri ve Brexit gibi yurt dışı kaynaklı riskler yok. Bütün enerjimizi Kovid-19 ile mücadeleye harcıyoruz ve harcayacağız. Mart ayı gözden geçirmemizde, büyük ölçekli parasal gevşeme ve mali aracılık politikalarının etkilerini sorgulayacağız. Gerektiğinde daha fazla parasal gevşeme konusunda da tereddüt etmeyeceğiz. Şimdilik baktığımızda negatif faiz oranının faydalarının, yan etkilerinden daha ağır bastığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelişmelerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 artışla günü 28.757 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 103,4 seviyelerine geriledi.

Kapanışta, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 artarak 3.621 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 yükselerek 3.161 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 primle 50.137 puanda seyrederken, negatif ayrışan Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 düşüşle 29.860 puanda bulunuyor.

Hang Seng, Hong Kong, Japonya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kremlin'den ABD Başkanı Biden ile ilgili ilk mesaj: Hiçbir şeyi değiştirmeyecek Başkanlık hesabını kullanmaya başlayan Joe Biden, ünlülerden sadece Chrissy Teigen'i takip etmeye başladı Harp ve vazife malullerinin ek ödemeleri yarın yapılacak Göztepe, Trabzonspor'dan Fousseni Diabate'yi kiraladı Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi Ermeni lobisi, Joe Biden'ı yemin eder etmez markaja aldı: Erdoğan ve Aliyev'e yaptırım uygulayın Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti
Sumudica yeni takımına, eski takımı Gaziantep'in taktiğini vererek maçı kazandırdı Sumudica yeni takımına, eski takımı Gaziantep'in taktiğini vererek maçı kazandırdı         
11:12
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor         
10:41
Yeni Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki: Joe Biden'ın önceliği koronavirüs pandemisini kontrol altına almak Yeni Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki: Joe Biden'ın önceliği koronavirüs pandemisini kontrol altına almak         
10:33
Göztepe, Trabzonspor'dan Fousseni Diabate'yi kiraladı Göztepe, Trabzonspor'dan Fousseni Diabate'yi kiraladı         
10:11
Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı         
09:45
Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi         
09:31
Ermeni lobisi, Joe Biden'ı yemin eder etmez markaja aldı: Erdoğan ve Aliyev'e yaptırım uygulayın Ermeni lobisi, Joe Biden'ı yemin eder etmez markaja aldı: Erdoğan ve Aliyev'e yaptırım uygulayın         
09:08
Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü         
08:41
Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! "Çok üzücü bir durum var" diyen Acun Ilıcalı, acil durum konseyi yapıyor         
07:26
Kalp krizi geçirdiği düşünüldüğü için hastaneye kaldırılan kişinin sırtından vurulduğu anlaşıldı Kalp krizi geçirdiği düşünüldüğü için hastaneye kaldırılan kişinin sırtından vurulduğu anlaşıldı         
01:00
Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu         
00:02
Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu? Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu?         
22:31
Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor         
18:30
Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı         
15:04
Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü         
14:41
Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti         
10:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 11:23:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei