Asya borsaları Japonya hariç alıcılı seyretti

Asya borsalarında, Japonya hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya'da Çin ve Güney Kore piyasalarında bugün resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmezken, bugün açık olan diğer piyasalarda Japonya hariç tepki alımlarının etkisini artırdığı görülüyor.

Bilinen 300 milyar dolar borcu bulunan Çinli Evergrande şirketine ilişkin haber akışının varlık fiyatlarının üzerinde etkili olmaya devam etmesi beklenirken, Avrupa borsaları ve ABD vadelilerindeki pozitif seyir Asya borsalarına da yansıdı.

Dün resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmeyen Japonya'da Nikkei 225 endeksi bugün yüzde 2,16 azalışla 29.839 puana gerilerken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,23 üzerinde 109,68 seviyesinde bulunuyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi kapanışa yakın yüzde 0,62 yükselişle 24.250 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,17 artışla 58.587 puanda seyrederken, Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi günü yüzde 0,35 değer kazancıyla 7.273 puandan tamamladı.