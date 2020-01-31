Asya borsaları Japonya hariç geriledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Asya borsaları Japonya hariç geriledi - Son Dakika Ekonomi

Asya borsaları Japonya hariç geriledi

6 saat önce

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde Japonya hariç negatif bir seyir izlendi.

Asya borsaları Japonya hariç geriledi, System.String[]

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde Japonya hariç negatif bir seyir izlendi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti. Küresel acil durum ilan edilmesinin nedeninin Çin'in salgına karşı verdiği mücadeleden kaynaklanmadığını vurgulayan örgüt, Çin ile ticari aktiviteleri ve bu ülkeye yapılan seyahatleri kısıtlamaya yönelik önlemler için de hiçbir gerekçe olmadığını savundu.


Çinli yetkililer de koronavirüs salgınıyla mücadelede çok önemli bir aşamada olduklarını belirterek, ülkeleri seyahat ve ticaret konusundaki "aşırı tepkiye karşı" uyardı.

Son durumda ise Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında can kaybı 213'e, virüsten etkilenen kişi sayısı da 9 bin 692'ye çıktı.

Analistler, DSÖ'nün açıklamaları ve Çin'de bugün açıklanan imalat dışı Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin piyasalara moral verdiğini, buna karşın birçok ülkenin seyahat ve ticaret konusunda Çin'e sınırlama getirmesinin etkilerinin gelecek dönem büyüme verileri üzerinde olumsuz etki yapacağını vurguladı.

Çin'deki tatil dönüşünde ülke merkez bankasının faiz oranlarında indirim yapması ve likidite oranlarını gevşetmesine yönelik beklentilerin de arttığını aktaran analistler, salgına dair haber akışının piyasalara yön veren temel konu olmayı sürdüreceğini söyledi.

Gelişmeler yaşanırken Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,99 artarak günü 23.205,18 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,14 artışla 109,1 seviyelerinden işlem görüyor.

Kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,25 azalışla 26.386,70 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,35 düşüşle 2.119,01 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,27 kayıpla 40.803,46 puanda seyrediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Japonya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:44 Kaynak: AA
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