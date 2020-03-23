Asya borsaları Japonya hariç geriledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Asya borsaları Japonya hariç geriledi - Son Dakika Ekonomi

Asya borsaları Japonya hariç geriledi

6 saat önce

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi pozitif ayrıştı.

Asya borsaları Japonya hariç geriledi, System.String[]

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi pozitif ayrıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik endişeler devam ederken, Asya ülkelerinde virüsün neredeyse tamamen kontrol altına alındığı ve hayatın normale dönmeye başladığı belirtiliyor.

Buna karşın salgının ekonomik etkilerinin ağır olacağı endişeleri, piyasalarda düşüşlerin devam etmesine yol açıyor.

Çin medyasına yansıyan haberlere göre, yetkililer 2020 büyüme büyüme hedefini yüzde 5'e düşürmeyi değerlendiriyor.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 3,11 düşüşle 2.660,17 puan oldu.

Geçen hafta cuma günü tatil dolayısıyla kapalı olan ve bugün açılışta teşvik paketlerinin fiyatlanması ile yükselen Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 2,02 artışla 16.887,78 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,7 değer kaybıyla 110,1 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 11,2'lik sert düşüşle 26.517,74 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 4,7 kayıpla 21.733,67 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,3 azalışla 1.482,46 puanda seyrediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:00 Kaynak: AA

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