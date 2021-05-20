Asya borsaları, Japonya hariç geriledi

Asya borsalarında, Japonya hariç satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, Japonya hariç satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Bugün Çin Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek yüzde 3,85'te bırakırken, Japonya'da açıklanan verilere göre, ülkenin nisan ayı ihracatı yıllık yüzde 38 ile beklentilerin üzerinde arttı. Bu gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,11 azalarak 3.506 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,34 düşüşle 3.162 puandan günü tamamladı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,19 değer kazancıyla 28.098 puana yükselirken, dolar/yen paritesi yüzde 0,19 azalışla 109,02 seviyelerinde dengelendi. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,06 değer kaybıyla 49.874 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 düşüşle 28.371 puanda seyrediyor. Analistler, dün ABD'de yayımlanan Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 27-28 Nisan'daki toplantısına ilişkin tutanakların, bazı üyelerin varlık alımlarının azaltılmasını tartışmaya başlamaya hazır olduğunu ortaya koymasının ardından piyasaların karışık bir seyir izlediğini bildirdi. Fed'in para politikası sıkılaştırmasına ilişkin zamanlama yönlendirmelerinin bundan sonraki süreçte piyasaların odağında bulunacağını kaydeden analistler, kripto para piyasalarındaki aşırı oynaklığın ise özellikle Asya piyasalarında yakından takip edildiğini bildirdi.

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