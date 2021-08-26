Asya borsaları Japonya hariç geriledi

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,14 değer kaybıyla 55.860 puanda ve Hong Kong 'da Hang Seng endeksi yüzde 1,33 azalışla 25.343 puanda bulunuyor.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,09 azalarak 3.501 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,58 gerileyerek 3.128 puan oldu.

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya 'da Nikkei 225 endeksi pozitif ayrıştı.

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