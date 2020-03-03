Asya borsaları Japonya hariç yükseldi - Son Dakika
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Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

6 saat önce

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsaları Japonya hariç yükseldi, System.String[]

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

Çin'de koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine dayanırken, merkez bankalarının küresel ekonomiyi destekleme mesajları ve çözüme yönelik iyimserliğin artmasıyla piyasalarda pozitif bir seyir izlendi.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,69 artarak 2.991,35 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,22 azalarak 21.082,73 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,5 değer kaybederek 107,9 seviyesine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,43 artışla 38.306,78 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,11 yükselişle 26.316,51 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,58 primle 2.014,15 puanda seyrediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:14 Kaynak: AA
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