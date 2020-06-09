Asya borsaları Japonya hariç yükseldi - Son Dakika

Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsaları Japonya hariç yükseldi, System.String[]

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

Asya tarafında ekonomilerin açılmasına ilişkin iyimserlikle pozitif bir seyir izlenirken, bölgede artan jeopolitik riskler yakından takip ediliyor.

Halihazırda Çin'in Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası'na ilişkin tepkilerle bölgede artan gerilim, Kuzey Kore ile Güney Kore arasında yaşananlarla tırmandı.

Kuzey Kore, aktivistlerin ülkeye broşür göndermesine ilişkin yaşanan gerilim üzerine Güney Kore ile tüm iletişim kanallarını keseceğini açıkladı.

Bu gelişmelere karşın Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,6 artarak 2.956 puandan kapandı.

Japonya'da ise mayıs ayı makine araç siparişlerinin yıllık yüzde 52,8'le sert düşmesi ve yendeki güçlenmenin etkisiyle Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı. Endeks, günü yüzde 0,4 düşüşle 23.091 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kaybederek 108,1 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 34.618 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 yükselişle 25.197 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 primle 2.189 puanda seyrediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Japonya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 10:17 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları Japonya hariç yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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