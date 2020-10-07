Asya borsaları Japonya hariç yükseldi - Son Dakika

Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

07.10.2020 09:59
Asya borsaları Japonya hariç yükseldi, System.String[]

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni teşvik paketi ile ilgili çalışmaları seçim sonrasına bıraktığını açıklamasının ardından artan belirsizlikler pay piyasalarında dalgalı seyri beraberinde getirdi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da önde gelen göstergeler endeksi ağustosta önceki aya göre 0,8 puan gerileyerek 2,1'e düştü. Son dönemde ekonomik verilerin beklentilerin altında kalmasıyla sözlü yönlendirmeye sık sık başvuran Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, bugün yaptığı açıklamada Asya'nın ekonomik koşullarının ağırlığını koruduğunu ancak büyümedeki düşüşün diğer bölgelere kıyasla ılımlı olduğunu söyledi.

Başkan Kuroda, "Uzun vadeli bir perspektiften bakıldığında, Asya, sürdürülebilir ekonomik büyüme sağlamak için zorluklarını çözmeli. Bu hedefe ulaşmanın anahtarı, kapsayıcı, yeşil ve dijital bir ekonomiye ulaşmak için çalışmaktır." değerlendirmesini yaptı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşüşle günü 23.423 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 105,7 seviyelerine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 39.843 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükselişle 24.200 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 kazançla 2.387 puanda seyrediyor.

Çin piyasalarında ise resmi tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Japonya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları Japonya hariç yükseldi - Son Dakika Ekonomi

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