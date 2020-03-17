Asya borsaları karışık, Avrupa yükselişle açıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Asya borsaları karışık, Avrupa yükselişle açıldı - Son Dakika Dünya

Asya borsaları karışık, Avrupa yükselişle açıldı

6 saat önce

Covid-19 salgınının etkisiyle Pazartesi günü sert düşen Asya piyasaları yeni günde karışık gelişirken, Avrupa piyasaları yükselişle açıldı.

Asya borsaları karışık, Avrupa yükselişle açıldı, System.String[]

Covid-19 salgınının etkisiyle Pazartesi günü sert düşen Asya piyasaları yeni günde karışık gelişirken, Avrupa piyasaları yükselişle açıldı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi seans başındaki kazanımlarını kaybederek yüzde 0.5 ekside işlem görürken; Japonya'nın Nikkei endeksi ise yüzde 0.06 düştü.

Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) verilerine göre, Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 sebebiyle küreselde 7,154 kişi hayatını kaybederken, virüsten etkilenenlerin sayısı 182,413 kişiye yükseldi.

Asya

Japonya Merkez Bankası üç aylık süreçte piyasaya 30.272 milyar dolar süreceğini açıkladı.

Kapanışta;

Nikkie 225 yüzde 0.06

S&P/ASX 200 yüzde 5.83,

Hang Seng yüzde 0.18 artarken,

Şanghay Kompozit Endeksi yüzde 0.84,

KOSPİ yüzde 2.49 düştü.

Dolar yen karşısında yüzde 0.60 artarak 106.46 düzeyine yükseldi.

Avrupa

Yatırımcılar, Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi'den (ILO) gelecek olan işsizlik verilerini bekliyor. Avrupa piyasalarında;

DAX yüzde 4.47,

CAC 40 yüzde 3.22,

FTSE 100 yüzde 2.52 artışla açıldı.

Euro dolar karşısında yüzde 0.63 gerileyerek 1.1113'e gerilerken, sterlin de dolar karşısında yüzde 0.71 düşüşle 1.2184 düzeyinde.

ABD

ABD Temsilciler Meclisi Covid-19 sebebiyle senatonun oylaması için acil durum fonu tasarısını sundu. Ayrıca Covid-19 için geliştirilen aşının insan üzerindeki, ilk denemesi dün Seattle'da başladı. Açılış öncesi;

Dow Jones 692 puan artarken,

S&P 500 yüzde 3.62 yükseldi.


Japonya, Avrupa, Asya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:56 Kaynak: DHA
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