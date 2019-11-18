Son Dakika Haberleri: Asya borsaları karışık seyretti
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Asya borsaları karışık seyretti

6 saat önce

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

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Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

ABD ve Çin'in üst düzey temsilcileri bazı önemli konulara dair imtiyaz sinyali verirken, ticaret anlaşmasının ilk fazının sonuna yaklaşıldığına ilişkin açıklamalar konuya yönelik iyimser beklentileri canlı tutuyor. Ekonomik veri akışının da görece sakin olduğu yeni haftada, ticaret anlaşmasına ilişkin gelişmeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinin, piyasaların gündeminde kalmaya devam etmesi bekleniyor.

Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 2.884,09 puanla 2,5 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından kapanışa yakın kayıplarını telafi etti ve yüzde 0,56'lık artışla 2.907,70 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,49 yükselerek günü 23.416,76 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi 108,8 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,24 azalışla 40.261,57 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,08 kazançla 26.611,75 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,15 düşüşle 2.158,95 puanda seyrediyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:50 Kaynak: AA
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