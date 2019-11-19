Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında dün hakim olan karışık seyrin bugün de devam ettiği görüldü.

Piyasalar açısından önemli bir veri akışının bulunmaması ve ABD ile Çin arasında devam eden görüşmelere dair olumsuz beklenti yaratacak gelişme yaşanmaması, Asya borsalarında dün gözlenen karışık seyrin bugün de sürmesini beraberinde getirdi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yükselişini ikinci güne taşıyarak 2.925 puan seviyelerini test ederken, kapanışa yakın yüzde 0,53 artışla 2.924,60 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,53 azalarak 23.292,65 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 108,6 ile dünkü kapanış seviyesinin hemen altında hareket ediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,40 yükselişle 40.445,78 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,23 primle 27.008,77 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,44 düşüşle 2.151,17 puanda seyrediyor.