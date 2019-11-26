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Asya borsaları karışık seyretti

7 saat önce

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

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Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,35 artışla 23.373,32 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,03 kazançla 2.907,06 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,10 azalışla 2.121,35 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,29 kayıpla 26.913,92 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi kapanışa yakın yüzde 0,18 değer kazancıyla 40.963,66 puan seviyelerinde seyrediyor.

ABD'de dün bir konuşma yapan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faizlerin bir süre değişmeyeceğine işaret eden iletişimini korudu. Powell, "ekonomiyi desteklemek için gerekenlerin yapılacağını vurguladı.

Analistler, Powell'ın açıklamaları ve ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğe karşın Asya borsalarında karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

Güney Kore, Hong Kong, Japonya, Asya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:40 Kaynak: AA
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