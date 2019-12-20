Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

ABD'de Çin ile varılan birinci faz ticaret anlaşmasının ardından dün de Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın Kanada ve Meksika ile serbest ticaret anlaşmasını onayladı. Gelişmenin ardından New York borsasında rekor seviyeler görülürken, bölgesel gelişmeler doğrultusunda Asya borsalarında ise düşük işlem hacimli karışık bir seyir izlendi.

Japonya'da hükümet aralık ayında da ekonomik değerlendirmesini aşağı yönlü revize etti. Böylece bu yıl 4'üncü kez ülke ekonomisine yönelik değerlendirme düşürülmüş oldu. Öte yandan Japonya'da çekirdek enflasyon kasımda yıllık yüzde 0,5 ile beklentiler doğrultusunda artış kaydetti.

Gelişmelerin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,20 azalarak günün 23.816,63 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 109,3 seviyelerinde yatay seyretti.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,40 gerileyerek 3.004,94 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,06 artışla 41.698,93 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,03 yükselişle 27.807,51 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,35 primle 2.204,18 puanda seyrediyor.