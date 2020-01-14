Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
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Asya borsaları karışık seyretti

6 saat önce

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

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Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

ABD, Ağustos 2019'da "kur manipülatörü" olarak ilan ettiği Çin'i, bu listeden çıkararak yarın imzalanması beklenen birinci faz ticaret anlaşması öncesi piyasalara pozitif mesaj verdi.

Bu gelişmenin ardından dolar/yuan paritesi 6,8992 ile 6 ayın en düşük seviyesini gördü. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise 3.127,17 puanla 26 Nisan 2019'dan bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından gelen kar satışlarıyla düşüşe geçti ve kapanışa yakın yüzde 0,28 azalarak 3.106,82 puan oldu.

Dün tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyen Japonya'da Nikkei 225 endeksi, bugün son bir ayın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından günü yüzde 0,73 artışla 24.025,17 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,10 değer kazanarak analistlerin kritik seviye olarak nitelendirdiği 110 sınırını aştı.

Hindistan'da Sensex endeksi 41.867,55 puanla yatay bir seyir izlerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,33 kayıpla 28.859,50 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,43 primle 2.238,88 puanda bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:34 Kaynak: AA
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