Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
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Asya borsaları karışık seyretti

6 saat önce

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

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Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya tarafında yatırımcılar, Japonya Merkez Bankası'nın bugün başlayan ve iki gün sürecek para politikası toplantısından çıkacak kararlara odaklandı.

BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda'nın 15 Ocak'ta verdiği "gerekirse daha fazla parasal gevşeme konusunda tereddüt etmeyeceğiz" mesajının toplantının önemini artırdığına işaret eden analistler, buna karşın çoğunluğun görüşünün bankanın para politikasında bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde olduğunu belirtti.

BoJ kararlar öncesinde Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,18 artarak 24.083,51 puandan günün tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,10 değer kazanarak 110,2 seviyelerinde hareket ediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, en yüksek 3.096,31 ve en düşük 3.070,48 puan seviyelerini görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,66 artarak 3.095,79 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,67 düşüşle 41.664,38 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,63 kayıpla 28.874,21 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,54 primle 2.262,64 puanda seyrediyor.

Merkez Bankası, Japonya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:44 Kaynak: AA
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