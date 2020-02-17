Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
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Asya borsaları karışık seyretti

6 saat önce

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

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Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Çin'de koronavirüs salgınına dair haber akışı izlenmeye devam ederken, bugün pay piyasası fiyatlamalarında Japonya'da açıklanan büyüme verisinin öne çıktığı görüldü.

Japonya'da satış vergisi zammı ve geçen yılın ekim ayında yaşanan Hagibis Tayfunu nedeniyle yüzde 3,8 düşmesi beklenen 4. çeyrek yıllıklandırılmış GSYH yüzde 6,3 geriledi.

Analistler, beklentilerin üzerinde daralan Japonya ekonomisinin ilk çeyrekte de koronavirüs nedeniyle olumsuz etkilenebileceği ve ülkenin resesyon riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Çin'de ise ülke merkez bankasının 1 yıllık faizlerde 10 baz puanlık indirime gitmesi sonrası artan risk iştahı ile pay piyasalarında yükseliş yaşandığına işaret eden analistler, buna karşın konuya ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında kalmayı sürdürmesinin beklendiğini kaydetti.

Gelişmeler sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,69 değer kaybederek günü 23.523,24 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 109,8 seviyelerinde yatay seyretti.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, hızlı bir şekilde yükselmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 2,3 artarak 2.982,92 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,25 düşüşle 41.156,41 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,54 yükselişle 27.966,70 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,06 kayıpla 2.241,17 puanda seyrediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:20 Kaynak: AA
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