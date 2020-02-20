Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
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Asya borsaları karışık seyretti

7 saat önce

Asya borsalarında dün gözlenen karışık seyir bugün de devam etti.

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Asya borsalarında dün gözlenen karışık seyir bugün de devam etti.

Çin'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 120'ye, kesinleşen vaka sayısı ise 11 bin 864'ünün durumu ciddi olmak üzere 74 bin 576'ya yükseldi.


ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 28-29 Ocak'taki toplantısına ilişkin tutanaklarda koronavirüs tehdidinin, küresel büyüme görünümüne yönelik yeni bir risk olarak takip edildiği belirtilirken, Uluslararası Para Fonu (IMF) da yayımladığı raporda, salgın nedeniyle orta vadede küresel ekonomik büyümenin tarihi ortalamaların altında kalacağının öngörüldüğünü bildirdi.

Koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini sınırlamak amacıyla Çinli yetkililer ise önlem almaya devam ederken, bugün Çin Merkez Bankası (PBoC) 1 yıl vadeli faizi 10 baz puan, 5 yıl vadeli faizi ise 5 baz puan indirerek sırasıyla yüzde 4,05 ve yüzde 4,75'e düşürdü.

Bu gelişmelerle Japon yeninin dolar karşısındaki değer kaybı hızlandı. Dolar/yen paritesi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 110,3 seviyesinin kırılması sonrası 111,8 ile 29 Nisan 2019'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.


Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,8 artarak 3.030,15 puan olurken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 yükselerek günü 23.479,15 puandan günü tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,08 primle 41.345,52 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 düşüşle 27.600,40 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,67 azalışla 2.195,50 puanda seyrediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Koronavirüs, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:36 Kaynak: AA
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