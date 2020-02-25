Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
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Asya borsaları karışık seyretti

6 saat önce

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

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Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Çin'de koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 665'e yükselirken, ülkede son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti, 508 yeni vaka saptandı. Kovid-19'a yönelik aşı bulunup bulunmadığına dair haber kirliliği de piyasalarda volatilitenin artmasına neden oldu.

Gelişmelerin etkisiyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,66 azalarak 3.011,27 puan oldu.

Dün tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyen Japonya'da Nikkei 225 endeksi güne sert düşüşle başlamasının ardından yüzde 3,34 gerileyerek 22.605,41 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 110,9 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,20 artışla 40.444,60 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,16 yükselişle 26.862,71 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,18 primle 2.103,61 puanda seyrediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:16 Kaynak: AA
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