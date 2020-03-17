Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
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Asya borsaları karışık seyretti

7 saat önce

Asya borsalarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişeleriyle bir süredir gözlenen düşüşler bugün yerini dalgalı seyre bıraktı.

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Asya borsalarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişeleriyle bir süredir gözlenen düşüşler bugün yerini dalgalı seyre bıraktı.

Kovid-19 endişelerinin devam etmesine karşın dünya genelinde merkez bankalarının para politikaları, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yönetimlerinin de mali politikalarla ekonomiyi destekleme adımlarının birbiri ardına gelmesiyle Asya borsaları dalgalı seyretti.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,34 azalarak 2.779,64 puan oldu.

Japonya'da dün, bankaların işletmeleri krediyle desteklemeleri yönünde bir talepte bulunduğunu belirtmesi ve bugün sanayi üretiminin şubatta aylık yüzde 1 artması sonrası Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 0,06 artışla 17.011,53 puandan kapattı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,73 artışla 31.619,61 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,42 yükselişle 23.159,61 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,47 düşüşle 1.672,44 puanda seyrediyor.

Ekonomi, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:24 Kaynak: AA
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