Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika Ekonomi

Asya borsaları karışık seyretti

6 saat önce

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

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Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik haber akışı pay piyasalarına yön veren temel faktör olmaya devam ederken, ülkelerin tedbirleri gevşetmeye başlaması yatırımcı risk algısını azaltıyor.

Bununla birlikte Kovid-19'un ekonomilerde yarattığı hasarın boyutunu ortaya koyan veriler de piyasa fiyatlamaları açısından yakından takip edilirken, bugün Çin Merkez Bankası bu yıl ikinci kez kredi gösterge faizlerinde indirime gitti. Banka, 5 yıllık kredi gösterge faizini 10 baz puan azaltarak yüzde 4,65'e ve 1 yıllık kredi gösterge faizini 20 baz puan indirerek yüzde 3,85'e düşürdü.

Japonya'da ise mart ayında ihracat yüzde 11,7'yle beklentilerden daha çok geriledi, ithalat ise yüzde 5'le piyasa öngörülerinden daha az düşüş kaydetti. Böylece ülkede dış ticaret fazlası mart ayında 4,9 milyar yenle piyasa beklentilerini aştı.

Gelişmeler sonrası kapanışla yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artarak 2.844 puan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 azalarak 19.653 puan oldu. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kazanarak 107,8 seviyelerine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 artışla 31.832 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 düşüşle 24.342 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 kayıpla 1.906 puanda seyrediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 08:44 Kaynak: AA

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