Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler pay piyasalarının yönü üzerinde belirleyici faktör olmaya devam ederken, yatırımcıların merkez bankalarının toplantı kararları ve ekonomilerin yeniden faaliyete açılmasına dair haber akışını izlemeye geçmesiyle Asya borsaları karışık seyretti.

Öte yandan, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Asya ülkeleri arasında Kovid-19 salgınından en fazla etkilenecek ülkelerin Japonya ve Singapur olacağı öngörüsünde bulundu. Japonya'daki son resmi verilere göre, ülke ekonomisi aralık ayına kadar olan 3 aylık sürede yıllık yüzde 6,3 daraldı.

Bu gelişmelerle dün sınırsız devlet tahvil alımı sözü veren Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bu kararının pay piyasaları üzerindeki pozitif etkisi kısa sürdü. Bugün ülkede işsizlik oranı da martta yüzde 2,5 ile beklentiler doğrultusunda gelse de Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kaybederek 19.771 puana geriledi. Dolar/yen paritesi ise 107,2 seviyelerinde yatay seyretti.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi 2.816 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 artışla 31.835 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 yükselişle 24.534 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 primle 1.933 puanda seyrediyor.