Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Ekonomilerde ciddi bozulma yaşandığını gösteren makro ekonomik veriler açıklanmaya devam ederken, küresel çapta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden normalleşmeye doğru atılan adımlara ilişkin iyimserlik piyasaları destekliyor.

Geçen hafta olağanüstü halin 31 Mayıs'a uzatıldığı Japonya'da, hükümet pandemiden kaynaklanan ekonomik zararı hafifletmek için daha fazla adım atmaya hazır olduğunu açıkladı. Öte yandan ülkede, halka açık şirketlerin dış yatırımlarını sınırlamak amacıyla yeni kurallar getirildi.

Çin'de ise merkez bankasının çeyreklik bazda açıkladığı para politikası raporunda, Kovid-19 nedeniyle eşi görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kalan büyümeyi desteklemek için daha güçlü politikalar benimsenebileceği vurgulandı. Ülkede bugün açıklanan verilere göre de Çin'de ocak-nisan döneminde araç satışları yüzde 31,1 geriledi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 1,1 artışla 20.391 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,5 değer kazanarak 107,2 seviyelerine yükseldi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,2 düşüşle 2.890 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 artışla 31.933 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 yükselişle 24.589 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 azalışla 1.935 puanda seyrediyor.