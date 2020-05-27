Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, Çin'in hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi güçlendirmek için çıkarmak istediği "Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası"na ilişkin endişelerle karışık bir seyir izlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik gelişmeler pay piyasalarına yön veren majör gelişme olmayı sürdürürken, Asya tarafında endekslerin yönünde Çin'in hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi güçlendirmek için çıkarmak istediği "Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası"na ilişkin haber akışı etkili oluyor.

ABD ile Çin arasında yeniden gerilen ilişkiler de belirsizlik unsuru olarak fiyatlanırken, tüm bunlar sonucunda borsalarda bir süredir gözlenen dalgalı seyir bugün de devam etti.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,3 azalarak 2.837 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 artarak 21.419 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 107,5 seviyelerinde yatay seyretti.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,8 artışla 31.169 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 düşüşle 23.246 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükselişle 2.031 puanda seyrediyor.