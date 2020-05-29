Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında hafta boyunca hakim olan karışık seyir, bugün de devam etti.

Asya borsalarında hafta boyunca hakim olan karışık seyir, bugün de devam etti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair gelişmeler izlenmeye devam ederken, Asya tarafında Çin'in hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi güçlendirmek için çıkarmak istediği "Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası"na ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor. Yasaya ilişkin endişelerle hafta başından bu yana Asya borsalarında ise dalgalı bir seyir izleniyor. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artarak haftayı 2.852 puandan tamamladı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 21.878 puandan günü kapatırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,4 değer kaybıyla 107,2 seviyelerine geriledi. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 32.102 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 kayıpla 22.934 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 artışla 2.030 puanda seyrediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak

Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor

Dış ticaret açığı Nisan'da 2,73 milyar dolar artarak 4,56 milyar dolar oldu

Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak

Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor

Birleşik Metal İş Sendikası'nın yaptığı araştırmaya göre, her 3 işçiden 2'sinin kredi borcu var

Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak

Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı

Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor

Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor

Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak

Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı

Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi

Koronavirüs salgınında büyük gelir kaybı yaşayan İBB, 157 adet son model araç alacak

Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü