Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika

Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

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Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bugün yayımlanan para politikası kurulu toplantısı tutanaklarında, bankanın koronavirüs salgınına yanıt vermek için yeterli planlar hazırladığı belirtildi.

Toplantıda, bir yönetim kurulu üyesinin "bankanın iş, istihdam ve pazarları korumak için mevcut politika çerçevesi altında mevcut tüm araçları cesaretle kullanması gerektiğini" söylemesi de tutanaklara yansıdı.

Dünya genelinde dün açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) beklentilerin üzerinde artış kaydetmesinin yanı sıra BoJ'un da daha fazla aksiyon alabileceğine işaret eden tutanaklar sonrası Asya borsaları dalgalı seyretti.

Gelişmeler sonrası Japon yeninin dolar karşısında güçlenmesi ihracatçı şirket hisseleri öncülüğünde Nikkei 225 endeksinde satış baskısı yarattı. Endeks yüzde 0,1 gerileyerek 22.534 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 106,6 seviyelerine geriledi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 artarak 2.980 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,4 yükselerek 2.162 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 35.386 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 azalışla 24.799 puanda seyrediyor.

Merkez Bankası, Japonya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika Ekonomi

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